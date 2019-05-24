إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مشاركتهم في “جمعة التراحم والتكافل” ضمن فعاليات مسيرة العودة على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “اصابة مسعفة متطوعة بقنبلة غاز مباشرة بالقدم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، فيما اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق”

وقالت مصادر فلسطينية إن “المواطنين من مختلف الأعمار وصلوا للمخيمات الخمسة بأعداد كبيرة رغم حرارة الصيف المرتفعة، وفي ظل الصيام والعطش، لتوصيل رسالتهم إلى العالم أجمع الذي يتآمر على القضية الفلسطينية من خلال الورشة الاقتصادية في العاصمة البحرين المنامة التي دعا لها البيت الأبيض. كخطوة أولى على طريق صفقة القرن”.

واضافت المصادر “إلى جانب الجماهير، حضر قادة من جميع الفصائل في المناطق الخمسة وأكدوا خلال كلماتهم على الوحدة الفلسطينية في مواجهة الصفقة المشؤومة، التي ستفشل كما فشلت سابقاتها من المؤامرات أمام إرادة الشعب الفلسطيني”.

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة الى مخيمات العودة للمشاركة في مسيرات العودة الجمعة على رغم موجة الحر الشديد التي تجتاح قطاع غزة، وتواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم