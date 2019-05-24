غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بعمود انارة على طريق عام الشهابية – كفردونين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 19:03

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بعمود انارة على طريق عام الشهابية – كفردونين جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 24 May، 2019
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