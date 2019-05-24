الجهاد: مسيرات العودة مستمرة لانها من أشكال المقاومة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

شدد القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” وعضو “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” في فلسطين خضر حبيب على أن “مسيرات العودة كشكل من أشكال المقاومة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ستبقى مستمرة بأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها”.

وأكد حبيب في كلمة له أمام المتظاهرين في منطقة ملكة شرق غزة الجمعة أن “المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الوحيد لاقتلاع الاحتلال من الوسط العربي ولتعود فلسطين إلى حضنها الدافئ “العربي والإسلامي”، ولفت الى أن “المقاومة لن تتوقف إلا إذا كنس الاحتلال البغيض من أرض فلسطين”.

وعاهد حبيب “الله باسم الهيئة الوطنية الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر المرابط على مواصلة الزحف والمقاومة باتجاه مسرى نبينا محمد(ص)”.

المصدر: فلسطين اليوم