توافد المواطنين الفلسطينيين للمشاركة في جمعة “التراحم والتكافل” شرق قطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 19:03

توافد المواطنين الفلسطينيين للمشاركة في جمعة “التراحم والتكافل” شرق قطاع غزة(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 24 May، 2019
أخبار موقع المنار

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