أنور الخليل بعيد المقاومة والتحرير: نتطلع لتحرير ما تبقى من أرض محتلة

هنأ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب أنور الخليل بذكرى عيد المقاومة والتحرير، حيث تم دحر العدو الاسرائيلي من أغلب الاراضي اللبنانية المحتلة باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وقال الخليل الجمعة “نهنئ اللبنانيين كافة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وذكرى تحرير أرضنا الطيبة من رجس الإحتلال الإسرائيلي”، وتابع ان “تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي بفضل سواعد المقاومين وصمود الأهالي وإحتضان جيشنا الوطني للملاحم البطولية صان استقلال لبنان وسيادته وأنهى مهزلة لبنان الضعيف وأسس لأسطورة قوة لبنان”.

وأضاف الخليل ان “قوة استقلال لبنان من قوة شعبه ودولته المركزية”، ولفت الى ان “الحاجة إلى التمسك بأوراق القوة مسألة ضرورية وملحة في ظل تنامي الأطماع والحديث عن تسويات قد تأتي على حساب لبنان وسيادته، لا بل هويته الوطنية”، وتابع “لبنان الذي يفاوض اليوم على حقوقه الكاملة المتصلة بالحدود البحرية، إنما يستند إلى حقه وقوته من وحدة في الموقف وقوة في الميدان”.

ولفت الخليل الى انه “في عيد المقاومة والتحرير، نتطلع مع اللبنانيين كافة الى تحرير ما تبقى من أرض محتلة معروفة بمزارع شبعا وكفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام