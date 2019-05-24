9 شهداء بينهم أطفال في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان على محطة مشتقات نفطية في تعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 15:27

9 شهداء بينهم أطفال في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان على محطة مشتقات نفطية في تعز (وسائل اعلام يمنية)

منذ 14 mins 24 May، 2019
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