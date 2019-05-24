9 شهداء بينهم أطفال في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان على محطة مشتقات نفطية في تعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 15:27
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى 25 آيار: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تنتهك أرضه أو مياهه أو سماؤه
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قائد الجيش اللبناني في أمر اليوم: عيد المقاومة والتحرير يوم مشرق في تاريخ لبنان توّج سنوات من النضال والصمود
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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الباكستاني في اسلام أباد ويبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
9 شهداء بينهم أطفال في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان على محطة مشتقات نفطية في تعز (وسائل اعلام يمنية)
منذ 14 mins
24 May، 2019
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