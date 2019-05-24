ظریف یلتقي رئیس الوزراء الباكستاني

التقى وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف الیوم الجمعة خلال زیارته لاسلام آباد رئیس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضایا الإقلیمیة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما اعتبر الجانبان تعزیز مستوى التعاون بین ایران وباكستان وكذلك السعي من أجل إزالة العوائق الموجودة أمام تنمیة العلاقات، بانها مهمة.

ووصف وزیر الخارجیة الایراني ورئیس الوزراء الباكستاني العلاقات بین البلدین الشقیقین والجارین بانها علاقات جدیة، واكدا ضرورة رفع مستوى التعاون بین طهران واسلام آباد.

وحضر هذا اللقاء السفیر الایراني لدى باكستان ‘مهدي هنردوست’ وعدد من السیاسیین الایرانیین، إلى جانب عدد من كبار المسؤولیین الباكستانیین.

ومن المقرر أن یلتقي ظریف خلال زیارته هذه رئیس مجلس الشیوخ الباكستاني صادق سنجراني.

المصدر: وكالة فارس