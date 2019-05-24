الشيخ شريفة: للتضامن لحماية لبنان وتعايشه الاسلامي المسيحي

دعا الامين العام لـ”الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” الشيخ حسن شريفة الى “الحوار والتوافق والتضامن الوطني لحماية لبنان وتعايشه المسلم والمسيحي ووحدته الوطنية”.

وقال الشيخ شريفة في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الصفا في العاصمة اللبنانية بيروت إن “نقاشات التي حصلت في مجلس الوزراء لاقرار الموازنة كافية لارسالها الى مجلس النواب الذي نثق انه سينجز ما هو مطلوب منه في هذا الاطار لمصلحة البلد واقتصاده ومعيشة اهله”.

وأضاف الشيخ شريفة إن “كل فوضى تحصل اساسها الطائفية السياسية والامتيازات الوهمية التي يحاول البعض استعادتها والتي زرعها الاجنبي في عقول ضعاف النفوس”، وتابع ان “البلد الذي لا يقوم وينهض على اساس الكفاءة والعيش المشترك لا يمكن له ان يستقيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام