فنيانوس بحث مع وفد صيني في تطوير قطاع النقل في لبنان وتفعيله

إجتمع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس مع وفد صيني، في حضور رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك النقل المشترك زياد نصر، وممثل المجلس الأعلى للخصخصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ديالا الشعار.

وبحث المجتمعون بحسب بيان ،في تطوير قطاع النقل في لبنان وتفعيله، وعرضوا المشاريع التي تعنى بتطوير القطاع بشكل عام ومنها اعادة احياء خطة سكة الحديد على الساحل بين بيروت وطرابلس، اضافة الى مشاريع البنى التحتية المتعلقة بمرافق النقل العام”.

وأكد فنيانوس للمجتمعين “ان تفعيل هذا القطاع يأتي إنطلاقا من ادراكه بدوره المحوري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان لتسهيل شؤون المواطن والبضائع داخل لبنان ومع محيطه العربي”، مؤكدا على “وضع خطوات عملية تهدف الى تحسين واقع قطاع النقل العام وإرساء أسس تطويره المستقبلي، إضافة الى المعايير اللازمة للانطلاق بنقلة نوعية لتحقيق قطاع نقل عام منتظم لتلبية حاجات القطاع، وتحقيق طموحات اللبنانيين في الحصول على خدمة نقل ذات مستوى عال”.

وابدى الوفد استعداده بمتابعة ودراسة هذه المشاريع والتعاون مع الوزارة في هذا المجال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام