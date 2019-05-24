بيسكوف: موسكو مهتمة باتحاد أوروبي مستقر ونتابع عن كثب الأحداث المتعلقة ببريكست

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن الكرملين يتابع عن كثب الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و”موسكو مهتمة باتحاد أوروبي مستقر ويمكن التنبؤ به”. وقال بيسكوف منوها أنه لا يستطيع في الوقت الحالي الحديث عن رد فعل الكرملين تجاه استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، مشيراً إلى أنه “نحن، بالطبع، نتابع عن كثب الأحداث المتعلقة ببريكست بوجه عام، والتي تؤثر حتما على كل من بريطانيا والوضع في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف بيسكوف”نحن نتابع هذا عن كثب، هذا يرجع إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو شريكنا التجاري والاقتصادي الرئيسي. لذلك، بالطبع، نحن مهتمون بشريك يمكن التنبؤ به ومستقر ومتطور”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية