عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الجمعة، أن أكثر من 800 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في بيان المركز بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 826 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 316 لاجئا (95 امرأة و161 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 510 أشخاص (153 امرأة و260 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 16 نازحا عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وبحسب النشرة، قام الجانب الروسي، خلال 24 ساعة الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على سكان قرية دير زينون بمحافظة اللاذقية. ويذكر أنه وفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 23 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من فلول المسلحين المشددين مستمرة في عدة مناطق من سوريا، إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأساسية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية