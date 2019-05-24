ميركل وزيلينسكي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك والتعاون في إطار “صيغة نورماندي”

أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت الجمعة، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفياً الوضع شرق أوكرانيا وأكدا على ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل تام في إطار “صيغة نورماندي”. وقال زايبرت للصحفيين “أكدا على ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل كامل، واهتمامهما باستمرار التعاون الوثيق في إطار “صيغة نورماندي””. وأضاف “تركزت المحادثة، على وجه الخصوص، على التعاون الثنائي بين ألمانيا وأوكرانيا، وكذلك على التطور السياسي الداخلي في أوكرانيا، بما في ذلك وتطور الأوضاع في شرق البلاد”.

وسبق للمستشارة الألمانية أن أشارت إلى ضرورة مواصلة العمل في إطار “صيغة نورماندي” من أجل تسوية الوضع في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، في 12 نيسان/أبريل ماضي. يذكر أن “رباعية نورماندي” الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتقتضي “صيغة نورماندي” بمشاركة كل من، روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.

وتبحث تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات بين الجانبين تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة بينهما.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية