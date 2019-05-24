طقس لبنان غدا السبت: انحسار بالكتل الحارة وانخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

– الحال العامة: ما زال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة وجافة والتي تبلغ ذروتها صباح الجمعة، ثم تعود لتنحسر تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس نهار السبت الى طقس معتدل.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، حيث تبدأ بالإنخفاض ابتداء من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

– الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 13 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الارز من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س، تشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 70%

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي:756 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية