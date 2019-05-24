رئيس وزراء اليابان ينتظر موافقة ترامب لزيارة ايران

أفادت وكالة كيودو اليابانية الجمعة أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قد يزور إيران في حزيران/يونيو القادم، لافتة إلى أن “القرار النهائي في هذا الشأن سيتم اتخاذه بعد التشاور مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”. وفي هذا السياق، أفادت الوكالة بأن آبي أجرى الجمعة، مشاورات مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، حول زيارته المحتملة إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى من نوعها على مدى 41 عاما، أي منذ عام 1978. يذكر أن آبي كان يعتزم زيارة إيران في الصيف الماضي إلا أنه أرجأ الزيارة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية