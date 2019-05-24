قفزة للذهب مع تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب 1 بالمئة، مع تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى في عامين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وهبوط أسواق الأسهم العالمية، وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1284.78 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن قفز في وقت سابق 1.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285.40 دولار للأوقية.

وبعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مايو 2017، تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية سجل أدنى مستوى في 10 سنوات تقريبا في مايو.

المصدر: رويترز