قائد الجيش: لن نستكين حتى تحرير كامل ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي مهما عظمت التحديات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 09:27

قائد الجيش: لن نستكين حتى تحرير كامل ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي مهما عظمت التحديات

منذ 42 mins 24 May، 2019
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