قائد الجيش: لن نستكين حتى تحرير كامل ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي مهما عظمت التحديات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 09:27
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قائد الجيش اللبناني في أمر اليوم: عيد المقاومة والتحرير يوم مشرق في تاريخ لبنان توّج سنوات من النضال والصمود
العماد جوزاف عون: لن نستكين حتى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي مهما عظمت التحديات
كتلة الوفاء للمقاومة: رغم بعض التحسينات الا ان المقاربات بقيت بعيدة عن أن يجسد مشروع الموازنة رؤية إصلاحية متماسكة
الوفاء للمقاومة: ندعو لاحالة المشروع بسرعة لمجلس النواب لاقراره بعد تصويب ما يمكن تصويبه لتلافي الخلل بالحسابات المالية
وزير الخارجية جبران باسيل: نريد ان نطمئن بأننا أصبحنا في بر الامان والبعض يعتبر ما تحقق بالموازنة كاف أمّا نحن فلا
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: قادرون على هزيمة أميركا والكيان الصهيوني وقوى الرجعية عبر الصمود والتلاحم والمقاومة
المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لن يكون هناك تفاوض بأي شكل من الأشكال طالما لم يتم تأمين حقوق بلادنا
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: ندرس إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودنا المنتشرين فيها بالأصل
مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة: سوريا تتحفظ على توصيف الأمم المتحدة حربها ضد الارهاب على أنها نزاع مسلح
بشار الجعفري: سوريا ستستمر بالتعاون مع حلفائها بممارسة واجبها بحماية مواطنيها من الارهاب الذي تورطت فيه دول واستخبارات
الخارجية الروسية: واشنطن تعتمد مصادر غير موثوقة بمزاعم استخدام الكيماوي وعليها الاعتراف بجرائم "التحالف الدولي" بسوريا
الخارجية الروسية: نشهد زيادة خطيرة في التوترات حول منطقة خفض التصعيد في إدلب حيث يوجد أكبر تجمع لارهابيي "جبهة النصرة"
مصدر في سلاح الجو المسير اليمني يؤكد نجاح العملية التي استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران بطائرة "قاصف 2k"
القوات المسلحة اليمنية: التصعيد سيواجه بعمليات نوعية ستكون أشد ايلاما وقادرون على أن نطال أهدافا جديدة في عمق العدو
الصحة اليمنية: مليونان و400 طفل دون الخامسة مصابون بسوء التغذية و3800 طفل شهيد حصيلة العدوان السعودي الاميركي
المؤتمر العام للأحزاب العربية: كل الإنجازات التي حققها محور المقاومة ما كانت لتتم لولا إنجاز التحرير عام 2000
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: لن ندّخر جهدا للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس ستبقى قبلة صراعنا
الأردن: الملك عبد الله الثاني يؤكد خلال لقائه الرئيس عباس دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة
المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية: لمقاطعة ورشة البحرين لتصفية قضية فلسطين
الأونروا: لن نسمح بأي محاولة لنزع الشرعية عن الأونروا وسنستمر بتقديم خدماتنا لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين
السودان: استمرار التجمع أمام مقر الجيش بالخرطوم في ظل تعثر المفاوضات بين أعضاء المجلس العسكري وقادة الإحتجاج
العراق: مقتل واصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مرآب منطقة الكرابلة الواقعة في القائم غرب الانبار
الجزائر: رئيس الوزراء نور الدين بدوي يعرب خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن القلق للأوضاع في ليبيا
موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية لسداد كلفة الحرب
رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي: من المبكر جدا بدء إجراءات عزل الرئيس ترامب وبتقديري ستكون مصدر انقسامات كبيرة
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يهنّئ نظيره الهندي ناريندرا مودي بعد فوز حزبه الهندوسي القومي بالانتخابات التشريعية
الأمم المتحدة : مقتل 14 مدنيا بينهم 7 اطفال بغارات جوية أميركية وأفغانية بولايتي هلمند جنوب البلاد وكونار شرقها
مصر توقع اتفاقا مع شركة "يوروأفريكا" لمد كابلات بطول 310 كلم تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص
مذكرة إدارية باعتبار السبت عطلة وطنية واقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل نهار السبت الساعة 18:00 بتوقيت بيروت بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
قائد الجيش: لن نستكين حتى تحرير كامل ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي مهما عظمت التحديات
منذ 42 mins
24 May، 2019
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