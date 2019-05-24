احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و27 جريحاً في 22 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 09:27

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و27 جريحاً في 22 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 24 May، 2019
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