ساندرز تتهم الكونغرس بعدم إنجاز أي من المهام التشريعية الموكلة إليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 24 2019 - 07:12

ساندرز تتهم الكونغرس بعدم إنجاز أي من المهام التشريعية الموكلة إليه

منذ 1 ساعة 24 May، 2019
سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتهمت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ​سارة ساندرز​​مجلس النواب الأميركي​، برئاسة ​نانسي بيلوسي​، بعدم إنجاز أي من المهام التشريعية الموكلة إليه.

ونقلت شبكة CNN، عن ساندرز قولها: “إن مجلس النواب لم ينجز أي شئ على الإطلاق منذ تولي بيلوسي رئاسته في شهر كانون الثاني الماضي”، معتبرة ان “مجلس النواب لم يصدر أية تشريعات هامة يمكن أن تغير مسار الأمور في الولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أكد أن “حصيلة إنجازات مجلس النواب تحت قيادة الديمقراطيين صفر، فمن المستحيل على الكونغرس أن يشرع وأن يحقق في ذات الوقت”، في إشارة إلى مطالب الديمقراطيين بضرورة الكشف عن التقرير الكامل غير المنقح لتقرير المحقق الخاص ​روبرت مولر​ بشأن التدخل الروسي في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية لصالح ترامب.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة