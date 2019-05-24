مؤسسة النفط الليبية تطالب الجيش بالإفراج عن رئيس اتحاد العام لعمال النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 07:12

مؤسسة النفط الليبية تطالب الجيش بالإفراج عن رئيس اتحاد العام لعمال النفط

منذ 2 ساعة 24 May، 2019
النفط الليبي
عربي وإقليمي - ليبيا

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية ​طرابلس​ ​القيادة​ العامة للجيش الليبي بـ”الإفراج عن رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع ​النفط​ سعد دينار الفاخري الذي أعتقل في 29 نيسان الماضي من منزله في مدينة سلوق شرقي البلاد من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة في الشرق”.

وأعربت المؤسسة في بيان، عن “رفضها القاطع لكافّة أشكال العنف والخطف والاعتقال التعسفي”، داعية “القيادة العامة إلى الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن سعد دينار الفاخري وإعادته إلى أهله وذويه سالمًا معافى”.

وشددت المؤسسة على “استقلاليتها وحيادها”، مؤكدة “ضرورة النأي بقطاع النفط الليبي عن كل الصراعات السياسية والعسكرية”.

المصدر: وكالات

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