بومبيو: ادارة ترامب اتخذت تدابير لمنع ارتفاع أسعار النفط

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ اتخذت تدابير لمنع ارتفاع أسعار ​النفط​ بينما تحاول دفع ​الصادرات​ النفطية ال​إيران​ية إلى الصفر.

وأضاف بومبيو أن الإدارة تحاول طمأنة المواطنين الأميركيين بأن “حلفاءنا في ​السعودية​ و​الإمارات​ وغيرهما سيسدون الفجوة الناتجة عن تراجع الإمدادات الإيرانية”.

وقال: “إننا على ثقة بأننا قمنا بمهمة صعبة للتأكيد على توافر الإمدادات بالسوق بصورة جيدة”، معربا عن أمله في قدرة بلاده على الاستمرار في هذا الاتجاه. وأكد انه “رغم التطورات الحالية فإن سياسة ​الولايات المتحدة​ ضد إيران لا تؤثر كثيرا على أسعار النفط”.

المصدر: وكالات