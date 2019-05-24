الاردن: حل الاونروا يزيد اليأس والتوتر في المنطقة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس الخميس إن أنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “يزيد اليأس والتوتر” في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان، أكد الصفدي أن “عدم الحفاظ على الاونروا ودورها سيحرم أكثر من ألف طالب فلسطيني لاجئ من حقهم في التعليم، ولن يسهم الا في زيادة اليأس والتوتر”.

وشدد على “أهمية الدور الألماني والأوروبي في دعم الأونروا ومركزيته في جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة”.

وحض الصفدي على “استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة بما يمكنها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية