مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية الحرب لعام 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 24 2019 - 04:44

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية الحرب لعام 2020

منذ 44 mins 24 May، 2019
5ce6dd71d43750a60d8b45d6
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أقرت لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية الحرب للعام 2020، بحجم غير مسبوق بلغ 750 مليار دولار.

ونص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، فيما سيتم استخدام المبلغ المتبقي لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

من جهته، برر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، الفريق في الجيش الأمريكي، أريك ويسلي، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية للمنافسين في الدول الأخرى.

ووفقا لويسلي، فإن “الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على نظام اللواء، لأنه قاتل بشكل رئيسي ضد الجماعات الإرهابية”.

وأضاف: “العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية، لذلك سيتعين على الجيش الأمريكي في السنوات التالية، أن يتحسن وفقا لعقيدة العمليات متعددة الأجواء”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الاميركي

اقترح دونالد ترامب الاثنين “زيادة تاريخية” في نفقات البنتاغون في مواجهة تهديدات عالم “خطير” تبلغ 54 مليار دولار للمجال الحرببي، على ان يتم تعويضها بخفض في المساعدة الدولية. وعشية اول خطاب له امام الكونغرس اكد ترامب خلال لقاء مع حكام الولايات انه ينوي تقديم موازنة لتعزيز “الامن القومي” تحترم وعده ...