محكمة مصرية تأمر بالإفراج عن صحافي في قناة “الجزيرة”

أمرت محكمة مصرية الخميس بإخلاء سبيل صحافي مصري يعمل في قناة الجزيرة القطرية ومحتجز منذ عامين ونصف في الحبس الاحتياطي، بحسب ما قال محاميه ومصدر قضائي.

ومحمود حسين الذي يعمل في مقر الجزيرة في الدوحة اعتقل في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى مصر لقضاء إجازة عائلية.

ووجهت إليه السلطات المصرية تهمتي التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة.

وعلى موقعها على شبكة الإنترنت، قالت الجزيرة إن “النيابة المصرية جددت حبسه (حسين) احتياطيا 20 مرة دون محاكمة”، وأنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي تجاوزت فترة اعتقاله “مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي”.

ولم يعرف في الحال متى سيتم الإفراج عن الصحافي، لكن محاميه طاهر أبو النصر قال إنه يجب أن يتم “في غضون بضعة أيام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية