ترامب يقول إن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف هواوي (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 02:00

ترامب يقول إن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف هواوي (ا ف ب)

منذ 2 ساعة 23 May، 2019
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