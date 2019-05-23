إعادة محطة توليد الزارة للخدمة وربطها بالشبكة بعد استهدافها أمس من قبل الإرهابيين

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إعادة محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة بريف حماة الجنوبي للخدمة بعد توقف إحدى مجموعات التوليد جراء استهدافها أمس من قبل الإرهابيين. وقال الوزير خربوطلي في تصريح خلال جولة قام بها في المحطة اليوم إن “عمال الكهرباء وبعد عمل متواصل استمر طيلة الليل وحتى اللحظة لإعادة المحطة للخدمة بالسرعة القصوى متحدين الإرهاب تمكنوا بإصرارهم وخبراتهم من تجاوز الأضرار الكبيرة التي لحقت بتجهيزات المحطة”.

وأشار الوزير إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى عطب المحولة الرئيسية لمجموعة التوليد الثانية في المحطة وبرج التبريد الجاف لذات المجموعة مبيناً أن الورشات الفنية في المحطة سارعت فور تضرر هذه التجهيزات إلى صيانتها وإصلاحها وإعادتها للخدمة وربطها مع الشبكة الكهربائية العامة مجدداً.

بدوره أوضح المهندس مصطفى شنتوت المدير العام للمحطة في تصريح أن الورشات الفنية لدى المحطة بجاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ وإصلاح أي تجهيزات أو معدات في حال تعرضها لأي عطب أو ضرر تمهيداً لإعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن.

وكانت التنظيمات الإرهابية اعتدت أمس بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على المحطة ما تسبب بوقوع دمار كبير في أجزاء منها وتوقف إحدى المجموعات عن العمل حيث بدأت فرق العمل والصيانة على الفور بعمليات إصلاح ما خربه الاعتداء الإرهابي.

المصدر: وكالة سانا