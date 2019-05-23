منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترجئ الموافقة على انضمام دول جديدة إليها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2019 - 22:58

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترجئ الموافقة على انضمام دول جديدة إليها

منذ 1 ساعة 23 May، 2019
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
أخبار دولية - منظمات

انتهى الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس من دون أن تقر دولها الأعضاء ترشيحات تقدمت بها ست دول أوروبية وأميركية لاتينية للانضمام إلى هذا التكتل الذي شدد أمينه العام على أن ما حصل هو مجرد إرجاء لعملية التوسيع وليس تجميدا لها.

وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا خلال مؤتمر صحافي عقد في ختام الاجتماع السنوي “كلا العملية لم تتوقف”. وأتى تصريح غوريا بعيد انتهاء الاجتماع الذي لم تعط خلاله الدول الأعضاء موافقتها على ترشيحات الدول الست وهي الأرجنتين، البيرو، رومانيا، بلغاريا وكرواتيا.

وقال الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ردا على سؤال عن ملف ترشيح البرازيل التي حصل رئيسها جاير بولسونارو مؤخرا على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترشيح بلده، “أحيانا تمضي قدما بسرعات متفاوتة، أحيانا مشيا وأحيانا هرولة وأحيانا ركضا”، وأضاف “لدينا 36 دولة عضوا وعليها جميعها أن تتخذ قراراتها”.

والعام الماضي انضمت دولتان جديدتان إلى المنظمة هما كولومبيا وليتوانيا. من جهته قال مصدر دبلوماسي في المنظمة لوكالة فرانس برس إن “الدول الأعضاء ترغب بمعرفة لماذا ينبغي على المنظمة أن تتوسع. قبل أن تقر ترشيحات أعضاء جدد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

تعاطي هذه الأدوية ليس مبنيًا على وصفة طبية

آيسلندا الدولة الأكثر تعاطيًا لـ مضادات الاكتئاب في العالم

بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فالدولة الأكثر تعاطيًا لمضادات الاكتئاب هي آيسلندا. فبين عامي 2000-2011، وصل تعاطي هذه الأدوية لـ 106 جرعة يومية لكل 1000 من السكان، وتعد النسبة الأعلى في العالم. وقد ازدادت أرقام مبيعات مضادات الاكتئاب من 8 جرعات يومية لكل 1000 من السكان عام 1975، إلى 95 ...