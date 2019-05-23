ممثل “حركة حق” لموقعنا: شعب البحرين لن يخذل الأقصى ولن يساوم على مسنادة شعب فلسطين

قال ممثل “حركة حق” البحرانية المعارضة في الخارج عبد الغني الخنجر “اليوم يُتّوج النظام الخليفي(النظام البحريني الحاكم بالمنامة) تحركاته المشبوهة ولهثه نحو الإرتماء في أحضان الصهيونية ببيان مشترك مع الإدارة الأمريكية المرتهنة للصهاينة، يعلنان فيه عن تنظيم مؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة وهو يعد أول خطوات ما يسمى صفقة القرن”.

واضاف خنجر في تصريح خاص لموقع “قناة المنار ان “هذه الخطوة لم تترك أي مجال للشك بمدى توّرط النظام الخليفي في جريمة التطبيع وخيانة فلسطين”، وتابع “كما أنها تكشف الهوة بين مواقف شعب البحرين الذي يستعد لإحياء يوم القدس العالمي تضامنا مع فلسطين وبين مواقف السلطة في البحرين التي دون حياء تنسق مع المحور الصهيوأمريكي لتصفية قضية الأمة”.

وأكد خنجر ان “المواقف الفلسطينية اليوم الرافضة لعقد مثل هذا المؤتمر أو المشاركة فيه هي مواقف مشرفة يجب أن تساندها كل القوى الشريفة وكل الشعوب الحرة التي تقف مع شعب فلسطين وخصوصا في دول الخليج”، وشدد على ان “شعب البحرين وقواه الحيّة الشريفة لن تخذل الأقصى ولن تساوم على مسنادة شعب فلسطين”، ولفت الى أن “الأنظمة الديكتاتورية العميلة في المنطقة لن ولم تجنِ غير العار بخيانتها لفلسطين”.

المصدر: موقع المنار