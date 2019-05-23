صحيفة: مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي

كشفت صحيفة “زود دويجة سايتونغ” الالمانية نقلا عن مصادر مطلعة عن زيارة مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية ينس بلوتنر الى طهران.

ووفقا لهذا التقرير فمن المقرر ان يلتقي بلوتنر خلال الزيارة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي. واضافت الصحيفة، انه وفقا للمعلومات الواصلة من وزارة الخارجية سيكون بحث الحفاظ على الاتفاق النووي المحور الاساس لزيارة المدير العام للشؤون السياسية الالمانية الى طهران.

ووصف مصدر في وزارة الخارجية الالمانية الاوضاع في منطقة الخليج الفارسي انها حساسة جدا وان اوضاع الاتفاق النووي هي كذلك ايضا واضاف، ان خطر تصاعد حدة التوترات قائم ومن ضمنه وقوع خطأ في الحسابات او حادثة ما، وفي مثل هذه الظروف فإن الحوار مهم جدا.

المصدر: وكالة فارس