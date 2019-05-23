لليوم الثالث على التوالي طائرة قاصف2k اليمنية تضرب مطار نجران

نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس هجوما بطائرة قاصف2k على مطار نجران الإقليمي في ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة.

وأوضح مصدر عسكري في سلاح الجو المسير اليمني أن “العملية استهدفت منظومة الباتريوت في المطار”، وأكد “نجاح العملية الهجومية التي استهدفت منظومة الباتريوت، والتي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق”.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ، صباح أمس الأربعاء، عملية هجومية بطائرة قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية على مطار نجران الإقليمي،

وصباح الثلاثاء الفائت نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفاً مخزناً للأسلحة في المطار ذاته ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

جدير بالذكر سلاح الجو المسير نُفذت في 14 مايو الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حيث شنت 7 طائرات مسيرة هجمات طالت منشآت حيوية في العمق السعودي.

وتأتي مثل هذه العمليات العسكرية النوعية ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة نت