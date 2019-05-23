مصدر في سلاح الجو اليمني المسير يؤكد نجاح العملية الهجومية التي استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران والتي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2019 - 15:39

مصدر في سلاح الجو اليمني المسير يؤكد نجاح العملية الهجومية التي استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران والتي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق

منذ 20 mins 23 May، 2019
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