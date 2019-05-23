مصادر يمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بطائرة “قاصف 2k” على مطار نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2019 - 15:39
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مفوض الأونروا: لن نسمح بأي محاولة لنزع الشرعية عن المنظمة وعملها وسنواصل تقديم خدماتنا للاجئين الفلسطينيين
نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي: النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني
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مصادر يمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بطائرة “قاصف 2k” على مطار نجران
منذ 30 mins
23 May، 2019
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مصدر في سلاح الجو اليمني المسير يؤكد نجاح العملية الهجومية التي استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران والتي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق
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