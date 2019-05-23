الجيش السوري يدمر آليات وعتاداً لإرهابيي النصرة بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة

استهدفت قوات الجيش السوري الجماعات الإرهابية بريفي إدلب وحماه، موقعةً قتلى وجرحى في صفوفهم، وذلك بعد أن قام المسلحون بخرق اتفاق منطقة خفض التصعيد مجدداً. وفي التفاصيل، ذكرت وكالة “سانا” أن “قوة من الجيش وجهت اليوم رمايات نارية مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم جبهة النصرة بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة بريفي إدلب الجنوبي وحماه الشمالي الغربي”. وأشار الوكالة إلى أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد لهم إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وتصدى الجيش السوري أمس لهجوم كبير لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

المصدر: وكالة سانا - سوريا