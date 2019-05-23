النفط ينخفض 1% بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.

وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 بالمئة للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.91 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل اثنين بالمئة في اليوم السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو ”المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على (النفط) جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي“ تضغط أيضا على أسعار النفط.

المصدر: رويترز