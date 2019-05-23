اللواء باقري: مستعدون للقضاء على أي معتد

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الايرانية مستعدة للقضاء على أي معتد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللواء محمد باقري أكد في بيان بمناسبة تحرير مدينة خرمشهر، على الاستعداد للقضاء على أي طامع و معتد ضد ايران الاسلامية.

ونوه اللواء باقري الى ان الظروف الجديدة لمواجهة النظام الفرعوني الامريكي تستدعي من الشعب الايراني التواجد في ساحات الجهاد واليقظة والتيقظ وانتاج مزيد من الاقتدار.

واوضح أن في هذه الاوضاع الحساسة التي يقف فيها العدو عاجزاً ومهزوماً امام ارادة ايران الثورية والتي يحاول فيها استخدام قدراته الاعلامية، لا يتواني للحظة في تضخيم خطر الحرب المزعومة، كما ان سلسلة ردود الافعال القوية على الحرب النفسية التي اطلقها العدو واستعراض “الارادة الراسخة” في استخدام “منظومة الردع الدفاعية” لمواجهة العدو يمكن أن تظهر زوال قوة أمريكا وحلفائها اكثر من أي وقت مضى.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن حيل ومكر الاعداء خاصة الادارة الامريكية ورئيسها المتوهم ومغامراته.

المصدر: وكالة تسنيم