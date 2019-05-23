الشيخ الديهي: النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية

قال نائب الامين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي إن النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني وبشروطه من خلال احتضانه لمؤتمر أمريكي صهيوني لتدشين القسم الأول لما يسمى بـ ⁧‫#صفقة_القرن‬⁩

‏واكد الشيخ الديهي انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام البحريني بطعن الأمة العربية و الإسلامية في قضيتهم المركزية “فلسطين” فلقد اعتاد على الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

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‏واضاف الشيخ الديهي ان مؤتمر البحرين لتدشين صفقة القرن هو خطوة فاشلة نحو التأسيس لشرق أوسط جديد حسب الرؤية الأمريكية وبمحورية الكيان الصهيوني وحلفائهم من النظام الرسمي العربي.

ولفت الشيخ الديهي إلى أن المتاجرون بالقضية الفلسطينية وبمعاناة الفلسطينين سقطت أقنعتهم الزائفة وبانت نواياهم ومخططاتهم للإجهاز على القضية المركزية وتنفيذ الأجندات لمصلحة الكيان الصهيوني ‏ووجه رسالة حول ما جرى ويجري إلى كل الشعوب العربية والإسلامية والأنظمة والأحزاب والمؤسسات لفهم دقيق وواضح للنظام البحريني ومشروعه وأولوياته وتحالفاته.

المصدر: توتير