“الصحة العالمية” تعتمد قرارا لصالح فلسطين بالأغلبية المطلقة

اعتمدت “جمعية الصحة العالمية” التابعة لـ”منظمة الصحة العالمية” مشروع لصالح فلسطين الأربعاء، وذلك بعد التصويت عليه بنعم من قبل الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وصوت لصالح المشروع 96 عضواً في المنظمة، وعارضها 11 عضواً، وامتنع 21 آخرين عن التصويت، فيما غابت 56 دولة عن التصويت، وذلك من أصل 184 دولة تمتلك حق التصويت.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن “مشروع القرار تم اقتراحه من فلسطين والجزائر وأذربيجان والبحرين ودولة بوليفيا، وجزر القمر، وكوبا ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا والمالديف، وموريتانيا والمغرب وعمان وباكستان وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا واليمن”.

ويتلخص مشروع القرار الذي تم إقراره بأن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برنامج القدرات ووضع خطط استراتيجية بشأن توظيف الاستثمارات في مجال توفير قدرات محددة للعلاج والتشخيص على الصعيد المحلي، وأن تُكفل المشتريات المستدامة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية التي خضعت لاختبار المنظمة المسبق للصلاحية لصالح فلسطين، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، ولقواعد المنظمة ومعاييرها.

المصدر: وكالة معاً