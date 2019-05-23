العدو الاسرائيلي يمنع مواطنا فلسطينيا من بناء منزله جنوب نابلس

منعت سلطات العدو الاسرائيلي الأربعاء مواطنا من قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، من مواصلة العمل في بناء منزله وصادرت معدات البناء.

وقالت مصادر فلسطينية إن “سلطات الاحتلال أخطرت رسميا المواطن عبد الحكيم النجار من استكمال البناء في منزله الواقع في المنطقة الغربية الشمالية من بورين وصادرت عدة العمل الخاصة بعملية البناء”.

وأضافت المصادر ان “قوات الاحتلال أوقفت البناء في المنزل كونه يبعد مسافة أقل من 150 مترا عن الشارع الالتفافي الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تشيده لصالح المستوطنين”.

المصدر: وكالة معاً