العدو الاسرائيلي يمنع مواطنا فلسطينيا من بناء منزله جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2019 - 00:11

العدو الاسرائيلي يمنع مواطنا فلسطينيا من بناء منزله جنوب نابلس

منذ 56 mins 22 May، 2019
العدو الاسرائيلي1111
عربي وإقليمي - فلسطين

منعت سلطات العدو الاسرائيلي الأربعاء مواطنا من قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، من مواصلة العمل في بناء منزله وصادرت معدات البناء.

وقالت مصادر فلسطينية إن “سلطات الاحتلال أخطرت رسميا المواطن عبد الحكيم النجار من استكمال البناء في منزله الواقع في المنطقة الغربية الشمالية من بورين وصادرت عدة العمل الخاصة بعملية البناء”.

وأضافت المصادر ان “قوات الاحتلال أوقفت البناء في المنزل كونه يبعد مسافة أقل من 150 مترا عن الشارع الالتفافي الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تشيده لصالح المستوطنين”.

المصدر: وكالة معاً

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