لبنان: الدفاع المدني أنقذ عاملا مصريا من داخل بئر في مستيتا بجبيل

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في لبنان مساء الاربعاء عاملا مصريا اصيب بالإغماء خلال عمله داخل بئر لتخزين المياه في مستيتا-جبيل، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الرجل تبين انه كان يقوم بطلاء جدران البئر البالغ عمقه ثلاثة امتار بالمواد العازلة فأصيب بدوار نتيجة تنشقه الروائح الصادرة عنها ما أدى إلى تعرضه للاغماء”.

وأضافت الوكالة ان “عناصر الدفاع المدني عملوا على سحبه من قعر البئر بواسطة حبال الانقاذ والسلالم واستعمال قوارير الهواء المضغوط وتم نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل وهو بحالة مستقرة عقب اخراجه من البئر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام