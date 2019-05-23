الخارجية اللبنانية: سيتم تقديم كل مساعدة ممكنة لاعادة جثامين الضحايا الأربعة من اميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2019 - 00:12

الخارجية اللبنانية: سيتم تقديم كل مساعدة ممكنة لاعادة جثامين الضحايا الأربعة من اميركا

منذ 2 ساعة 22 May، 2019
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان “بأحر التعازي من أهالي الضحايا الابرياء وهم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب، الذين سقطوا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نتيجة لحادث سير مروع”.

وقالت الوزارة في بيان لها الاربعاء “قد أعطى وزير الخارجية والمغتربين(جبران باسيل) تعليماته إلى قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس بتقديم كل مساعدة ممكنة لأعادة جثامين الضحايا الأربعة إلى لبنان”، وتابع “هو يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا ومن عموم أهل بلدة يارون الجنوبية، عسى أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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