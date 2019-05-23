الخارجية اللبنانية: سيتم تقديم كل مساعدة ممكنة لاعادة جثامين الضحايا الأربعة من اميركا

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان “بأحر التعازي من أهالي الضحايا الابرياء وهم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب، الذين سقطوا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نتيجة لحادث سير مروع”.

وقالت الوزارة في بيان لها الاربعاء “قد أعطى وزير الخارجية والمغتربين(جبران باسيل) تعليماته إلى قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس بتقديم كل مساعدة ممكنة لأعادة جثامين الضحايا الأربعة إلى لبنان”، وتابع “هو يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا ومن عموم أهل بلدة يارون الجنوبية، عسى أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام