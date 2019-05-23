اليمن: خسائر فادحة في صفوف العدوان بالجوف

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن خسائر في الأرواح والعتاد بنيران قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة على مواقع المجاهدين في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف من مسارين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة فيما ضاعفت وحدة الهندسة من قتلاهم”.

وأكد المصدر “تدمير آلية بعبوة ناسفة وإعطاب أخرى باستهداف مدفعي على تجمعات للمرتزقة في جبهة المهاشمة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

المصدر: موقع انصار الله