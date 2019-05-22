الهند تعلن نجاح تجربة جديدة على أسرع صاروخ عابر للقارات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2019 - 19:55

الهند تعلن نجاح تجربة جديدة على أسرع صاروخ عابر للقارات

منذ 22 mins 22 May، 2019
Japan on January 24 launched a satellite to modernise its military communications and reportedly to better monitor North Korean missile launches. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT (Photo credit should read JIJI PRESS/AFP/Getty Images)
Japan on January 24 launched a satellite to modernise its military communications and reportedly to better monitor North Korean missile launches. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT (Photo credit should read JIJI PRESS/AFP/Getty Images)
أخبار دولية - الهند

أعلنت الهند إن أسرع صاروخ عابر للقارات في العالم اجتاز تجربة جديدة الأربعاء ونجح في إصابة هدف بري بعد إطلاقه من طائرة مقاتلة.

تقوم الهند مع روسيا بتطوير صاروخ براهموس الأسرع من الصوت، إذ تبلغ سرعته القصوى 3450 كيلومترا (2140 ميلا) في الساعة، وتفيد تقارير وسائل الإعلام الهندية أنها تعتزم البدء ببيعه قريبا في الخارج، والصاروخ أسرع بمرة ونصف مرة من طائرة الكونكورد السابقة الأسرع من الصوت.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 30 ام كي آي تم تعديلها خصيصا لهذا الغرض، أطلقت بنجاح الصاروخ الذي يزن 2.5 طن ومداه حوالي 300 كيلومتر (185 ميلا). وأفاد بيان للوزارة “كان الاطلاق من الطائرة سلسا وتابع الصاروخ المسار المحدد قبل إصابة الهدف الأرضي مباشرة”.

ولم يذكر مكان التجربة أو يعطي تفاصيل أخرى عدا عن إجراء تعديلات ميكانيكية وكهربائية وبرمجية “معقدة للغاية” على الطائرة المقاتلة الروسية الصنع. أجري أول اختبار للصاروخ على هدف بحري في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وقالت الهند آنذاك إنها أول دولة “تطلق بنجاح صاروخا هجوميا من هذا الطراز من الجو بسرعة 2.8 ماخ على هدف بحري. وقالت الوزارة “إن صاروخ براهموس يوفر للقوات الجوية الهندية القدرة المنشودة بشدة لتوجيه ضربات من نطاقات مواجهة بعيدة على أي هدف في البحر أو على الأرض بدقة بالغة في النهار أو الليل وفي جميع الأحوال الجوية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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