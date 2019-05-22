محمد عبد السلام: دعوات التفتيت والتمزيق تعبير عن أطماع مرتبطة بمشاريع الاحتلال

قال الناطق الرسمي لأنصارالله في اليمن محمد عبد السلام إن “التراب اليمني هو جزء من هوية الوطن ويعني كل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء”، وأكد أن “دعوات التفتيت والتمزيق تحت مظلة العدوان لأي اتجاه هي أطماع مهزوزة مرتبطة بمشاريع الاحتلال وهي تعبير عنه ولا مصلحة فيها لأي مواطن يمني”.

واعتبر عبد السلام الاربعاء أن “ما حدث في الماضي من اشكالات بسبب سوء إدارة النظام السابق لأوضاع البلاد كانت سببا أساسيا فيما يعاني منه الوطن بشكل عام وخاصة دعوات التقسيم”، وتابع “لا نعتقد أن ذلك مبررا مقبولا إلى مستوى تمزيق اليمن وتفتيته”، ولفت الى ان “النظام السابق استهدف مختلف المناطق اليمنية بحروب وأكثر من حروب أخرى ولا نعتبرها كذلك مبررا للمطالبة بدعوات التقسيم والتمزيق لأي جهة أو بلد أو منطقة”.

وأشار عبد السلام الى أنه “إذا كانت هناك قضايا أو حقوق فتحل في إطار الحوار اليمني اليمني وبما يحقق المصالح المشتركة وإعادة الحقوق لأهلها”.

المصدر: موقع انصار الله