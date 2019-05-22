سلسلة اخبار محلية متفرقة

أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن عن بدءِ الأجهزةِ الأمنية بتشغيلِ نظامٍ حديثٍ وآليٍ يساهمُ في تفتيشِ حقائبِ المسافربنَ بطريقةٍ أسرعَ وأكثرَ اماناً، بعدَ الانتهاءِ من أعمالِ التطويرِ والتوسعةِ الجارية في المطار.

وخلالَ كلمةٍ ألقتها في مركزِ التدريب في مطار بيروت الدولي، ذكرت الحسن أنه سيتمُ استحداثُ نقاطِ تفتيشٍ اضافيةٍ لاستيعابِ عددٍ أكبرَ من المسافرينَ وتأمينِ حركةِ تدفقِهم بسهولة، اضافةً الى زيادةِ عددِ الكونتورات التابعةِ للامنِ العام بنسبةِ 50 بالمئة، وأكدت أن الأمنَ تحققَ في لبنان َويتمُ العملُ على حفظِ الاستقرارِ بشكل مستمر.

------------------------------------------

استقبل المديرُ العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أهاليَ الموقوفينَ اللبنانيينَ في دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدة الذين أطلعوهُ على الأحكامِ الصادرةِ في حقِّ أبنائِهم، طالبينَ المساعدةَ لحلِّ قضيتِهم.

------------------------------------------

أطلق المدير العام لـ”مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” جان جبران، حملةَ تصحيحِ المخالفاتِ في عياراتِ المياهِ في بيروتَ الكبرى وتحديدًا الضاحيةَ الجنوبية”، وخلالَ مؤتمرٍ صحافي عقدَه في مبنى اتحادِ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبية بحضورِ رؤساءِ بلدياتِها اوضحَ جبران انَ حضورَه ليس لقمعِ مخالفات، بل لتصحيحِ الوضعِ القائم، محذراً من أنه في حالِ جرى تكرارُ المخالفاتِ فسيتمُّ تنظيمُ محاضرِ ضبط.

بعدَها جالَ جبران على منطقتي الغبيري وعين الرمانة مؤكداً استكمالَ هذه الحملةِ على مستوى المؤسسةِ ككل .

------------------------------------------

عقدت الهيئة الوطنية لشؤونِ المرأة اللبنانية طاولةً مستديرة معَ عددٍ من الصحافياتِ والصحافيين الاقتصاديين من مختلفِ الوسائل الإعلامية، بهدف عرضِ مهامِّ وأهدافِ وإنجازاتِ الهيئة، وأبرزِ المشاريعِ التي تعملُ على تنفيذها، ضمنَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأة في لبنان .

وتركّزَ النقاشُ حولَ كيفيةِ التعاونِ بينَ الهيئةِ والإعلامِ ليكونا شركاءَ في مسيرةِ النضالِ نحوَ تقدمِ أوضاعِ المرأةِ في المجتمع اللبناني.

وكانت الهيئة قدّمت أمسِ مشروع َ قانونٍ يسمحُ للأمِ اللبنانية بمنحِ جنسيتِها لأولادها.

------------------------------------------

بمناسبة ولادةِ الإمامِ الحسنِ عليه السلام، نظمت الهيئاتُ النسائيةُ في حزبِ الل بالتعاونِ معَ مؤسسةِ جهادِ البناء، إحتفالاً في مقامِ السيدةِ خولةَ بنتِ الإمامِ الحسينِ (عليهما السلام)، حضرتهُ مسؤولةُ الهيئاتِ في البقاع جميلة مصطفى وعددٌ من السيدات. تحدثَ في الحفل الشيخ نبيل أمهز، وفي الختام وَزَّعَ على المحتفينَ بالمناسبة شتولَ ورودٍ قدمتها مؤسسةُ جهادِ البناء.

------------------------------------------

كتل هوائية جافة وحارة يشهدها لبنان خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة على أن تنحسر اعتباراً من يوم السبت. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع، بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حارا مع نسبة رطوبة مرتفعة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

المصدر: قناة المنار