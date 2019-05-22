لافروف: روسيا تدعم فكرة التفاعل بين “شنغهاي للتعاون” و”الأمن الجماعي” في مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعم مبادرات بشكيك لإقامة تعاون على مسار مكافحة الإرهاب بين منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ونقلت الخارجية الروسية عن لافروف، قوله خلال اجتماع رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: “نشاطركم تقييم الدور المتزايد لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتنسيق داخل المنظمة في سياق التحديات والتهديدات المستمرة ، وحتى المتزايدة في مكان ما، في منطقتنا وقبل كل شيء، خطر الإرهاب. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد دعمنا لمبادرة قرغيزستان لإقامة تعاون على مسار مكافحة الإرهاب بين منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي “.

وأضاف لافروف، ” أنا واثق من أن التنسيق ومواءمة جهودنا، خاصة على مساري مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، سيكون لهما أهمية هامة لكى تساهم كلتا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون بنشاط أكبر في حل القضايا الأمنية لبلداننا ومواطنينا وبشكل عام في منطقتنا”.

هذا واستضافت بشكيك، في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، شارك فيه ممثلون عن روسيا وقرغيزستان والصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

وتترأس قرغيزستان في عام 2019 منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. واستضافت حتى الآن، اجتماعات لوزراء الدفاع وأمناء مجالس الأمن في دول منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى المنتدى الثاني للمرأة في دول منظمة شنغهاي للتعاون. وفي الفترة 13-14 حزيران/يونيو 2019 ، ستعقد في بشكيك قمة رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك