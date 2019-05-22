رئيس الكونغو ينتظر معاملة تفضيلية من روسيا في مشروع خط أنابيب النفط ببلاده

دعا رئيس الكونغو، ديني ساسو نغيسو، متحدثًا في مجلس الدوما الروسي، النواب إلى دعم مشروع خط أنابيب النفط في بلاده.

وقال ساسو نغيسو، متحدثًا في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي : “أود أن أذكّر بمشروع مهم للغاية لبناء خط أنابيب للنفط، يمر عبر أراضي الكونغو، وسيبلغ طوله أكثر من ألف كيلومتر. سيضمن هذا الخط توريد المنتجات النفطية والغازية إلى عمق بلادنا. أعتقد أن هذا المشروع يمكن أن يوفر لبلدينا فرص تعاون متبادل المنفعة، ما يفتح صفحة مهمة في تاريخ علاقاتنا، في حديثي أمامكم، السيدات والسادة، نواب مجلس الدوما، أدعوكم لدعم جمهورية الكونغو في هذا المشروع والنظر في تهيئة الظروف المثلى ووضع تفضيلي خاص وإظهار التضامن والعمل من أجل التنفيذ الفعال لهذا المشروع لصالح بلدينا” .

يذكر أنه في كانون الأول/نوفمبر 2012، تم توقيع بروتوكول نوايا في موسكو حول إنشاء خط أنابيب من المفترض أن يربط الميناء الرئيسي للكونغو ، بوانت نوار، والعاصمة برازافيل، وذكر أيضا ، أن شركة ” سترويترانسغاز” الروسية تجري محادثات مع ممثلي حكومة جمهورية الكونغو حول مشاركتها في بناء خط أنابيب النفط.

المصدر: وكالة سبوتنيك