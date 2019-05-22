المساعدون القضائيون مستمرون في اعتكافهم الخميس والجمعة

قرر المساعدون القضائيون في قصور عدل بيروت والمناطق، الاستمرار في اعتكافهم عن العمل يومي الخميس والجمعة في 23 و 24 أيار الجاري وذلك إثر الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر اليوم، في قصر عدل بيروت. وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي: “عطفا على البيانات السابقة وبعد الاجتماع الذي عقد اليوم مع أعضاء لجنة التنسيق، ونتيجة لما تضمنه مشروع الموازنة من المس بالمساعدين القضائيين كجزء من السلطة القضائية المستقلة، ومن إجحاف ومساس بمكتسباتنا المحقة خصوصا الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، وما يترتب على ذلك من قضم لحقوقنا، نعلن الاستمرار بالاعتكاف يومي الخميس 23/5/2019 والجمعة 24/5/2019 للمحافظة على حقوقنا المالية والوظيفية على الدوام، مع اعتذارنا المسبق من المواطنين الكرام “متداعين ومتخاصمين” ومن نقابة المحامين، على أن تبقى اجتماعاتنا مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

يشار الى أن المساعدين القضائيين بدأوا اعتكافهم عن العمل مطلع الأسبوع الجاري، في جميع قصور عدل لبنان، باستثناء الملفات المتعلقة بالموقوفين والمهل القانونية تجنبا لإلحاق الضرر بالمتقاضين.

المصدر: الوكالة الوطنية