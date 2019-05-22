الزعيم الكردي عبدالله أوجلان يلتقي محاميه في سجنه

تمكن اثنان من محامي زعيم الأكراد عبدالله أوجلان المسجون في تركيا منذ عام 1999 من رؤيته في سجنه في جزيرة إيمرالي الأربعاء للمرة الأولى منذ رفع الحظر رسميا عن زيارته الأسبوع الماضي.

وأكد المحامي ابراهيم بلميز تمكن المحاميين نفروز أويسال وريزان ساريكا الأربعاء من التوجه إلى إيمرالي في بحر مرمرة.

وسبق أن سمح للمحامين برؤية موكلهم في 2 أيار/مايو للمرة الأولى منذ عام 2011، لكن الحظر الرسمي الذي كان يمنعهم رفع الأسبوع الماضي.

عبد الله أوجلان هو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه تنظيم “إرهابي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية