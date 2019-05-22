اللواء إبراهيم: لبنان يحتاج لسياسات إجتماعية مستدامة تعالج ما هو قائم وتستدرك الحلول لما هو آت

أقامت رابطة النهضة الاجتماعية حفل إفطار، برعاية وحضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعنوان “للخير اهل”، في فندق كورال بيتش – بيروت.

وحضر الحفل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وحشد من الشخصيات الروحية والاجتماعية والعسكرية.

وألقى اللواء عباس إبراهيم كلمة في المناسبة قال فيها: “ان حقيقة الاوضاع في لبنان لم تعد تكفيها مبادرات فردية وموسمية، لأن ما يحتاجه البلد بظروفه الراهنة اعمق بكثير من انتظار مبادرة من هنا أو مساعدة عينية من هناك، وهذا الكلام ليس انتقاصا من جهد أحد، بقدر ما هو ضرورة لتعيين حاجات البلد الذي انهكته حروب الارهاب ومؤامرات العدو الاسرائيلي واطماعه المتعددة بأرضنا ومياهنا، بالاضافة الى تحمل لبنان، اكثر من اي بلد في العالم، اعباء بيئية واقتصادية وامنية ناتجة من وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ على ارضه، ناهيك عن البطالة المتزايدة وانكماش النمو الاقتصادي”.

واردف ابراهيم: “لبنان، بحاجة ماسة إلى سياسات اجتماعية مستدامة، تعالج ما هو قائم، وتستدرك الحلول لما هو آت، وهذه السياسات تستلزم تضافر الجهد المشترك بين المجتمع الاهلي ومؤسسات الدولة لتحقيق المرتجى،من هنا يبدأ دوركم كرابطة اجتماعية نهضوية في ملاقاة كل المجتمع المدني وبكل الوانه ومواقعه، لتساهموا معا في تثبيت الأمان الاجتماعي على مساحة كل الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية