واعظي: مباحثات ظريف وبن علوي لم تكن حول الوساطة

أكد مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، اليوم الاربعاء، ان مباحثات وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي لم تكن حول الوساطة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمود واعظي أشار اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة الى أن وزير الخارجية العماني اجرى مباحثات مع ظريف وقام وزير الخارجية اليوم خلال اجتماع الحكومة بتقديم تقرير عن تلك المباحثات .

وأضاف، لم تكن مباحثات وزير الخارجية العمانية مع ايران تتعلق بالوساطة.

والتقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، يوم الاثنين، في طهران، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، حيث تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية وأهم القضايا الاقليمية والدولية.

وحول تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن ارسال وفدين الى ايران وأمريكا للتفاوض، قال واعظي، ان هذا الوفد لم يأتي الى ايران بعد، ان علاقات ايران والعراق علاقات وثيقة، ولكن لا نقول لا داعي لإرسال وفد لكننا سنصغي الى ما يقولون وسنجيب.

المصدر: وكالة تسنيم