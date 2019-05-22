منظمة العفو: حقوق الانسان مهددة في البرازيل خلال حكم بولسونارو

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر امس، الرئيس البرازيلي من اليمين المتطرف جاير بولسونارو الذي اتخذ خلال الأشهر الخمسة الأولى من رئاسته تدابير تهدد حقوق الانسان وفق المنظمة.

واكدت مديرة منظمة العفو في البرازيل جوريما فيرنيك في تصريحات وردت في التقرير، “راقبنا باهتمام حكومته، وبدأت هواجسنا مع الأسف تجد مبررا لها فقد اتخذ تدابير تهدد الحق في الحياة والصحة والحرية والأرض”.

وشددت على القول في مؤتمر صحافي إن “الخطاب المخالف لحقوق الانسان يتحول مع الأسف الى سياسة رسمية”.

وفي بيان مشترك أصدرته وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، أعلنت الحكومة “انفتاحها على الحوار مع منظمة العفو الدولية، للاشارة الى أن أيا من التأكيدات الواردة في التقرير لا تتوافق مع السياسات المطبقة” منذ بداية ولاية بولسونارو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية